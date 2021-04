Investe due pedoni sulle strisce e scappa: morta una donna

07 aprile 2021 a

Ha travolto due pedoni che attraversavano sulle strisce pedonali al chilometro 18,500 di via Appia Nuova, all’incrocio con viale della Repubblica, a Santa Maria delle Mole. Il pirata della strada ha poi proseguito la corsa lasciandoli a terra. È successo nella notte.. La donna, un'italiana 46enne, è morta intorno alle 5 al Policlinico Tor Vergata, il 36enne che era con lei invece è tuttora ricoverato per accertamenti all’ospedale San Giovanni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Santa Maria delle Mole che sono ora impegnati nella ricerca dell’auto pirata. L’automobilista, a bordo dell’auto che ha investito i due pedoni sulle strisce pedonali, è accusato di incidente stradale mortale e omissione di soccorso.

