Incidente mortale a Roma: perde la vita Daniel Guerini della Lazio Primavera

Lutto nel mondo calcistico della Capitale. Poco dopo le 20 si è verificato un grave incidente stradale in cui ha perso la vita Daniel Guerini, calciatore della Lazio che milita nella squadra Primavera. Lo scontro mortale è andato in scena in via Palmiro Togliatti, all’altezza dell’incrocio con viale dei Romanisti: nell’impatto avvenuto tra due autovetture (una Mercedes Classe A e una Smart For Four) per cause al momento imprecisate è deceduto Guerini, ragazzo di 19 anni compiuti il 21 marzo, che viaggiava con due suoi coetanei a bordo della Smart.

I due, entrambi soccorsi dal 118, sono stati trasportati in codice rosso presso gli ospedali di Tor Vergata e Umberto I. Meno gravi le condizioni del conducente della Classe A, rimasto sotto shock a seguito del forte urto e trasportato all’ospedale più vicino. Sul posto presenti anche i carabinieri.

