La foto al cielo di Roma e nasce il caso Ufo: ennesimo avvistamento di uno strano oggetto

Un cielo bello come non mai, tanto da meritare una foto che ha scatenato le reazioni social. È il 22 marzo ed è appena arrivata la Primavera che ha regalato a Roma un cielo notturno da favola, portando un romano a scattare una foto all’incrocio tra via Alberto Mario e via Felice Cavallotti, in piena zona Monteverde. Lo scatto voleva mostrare soltanto una bella istantanea notturna del cielo e si è invece trasformato in motivo di discussione all’interno delle chat del quartiere romano: in molti ci hanno visto un Ufo. Il fotografo era del tutto ignaro di ciò che poteva causare con il suo telefonino, ma in tanti si sono domandati che tipo di oggetto fosse quello che sorvolava la Capitale con un alone di luci a far da contorno. Sarà ovviamente qualche aereo particolare, ma l’Ufo non identificato ha scatenato le più svariate ipotesi per capirne la natura.

E nel Lazio nel 2020 è stato boom di avvistamenti di Ufo. Come sottolinea il Cun, il Centro ufologico nazionale, la regione del centro Italia è quella in cui nello scorso anno sono stati segnalati più oggetti volanti non identificati: le segnalazioni giunte al servizio Ufoline del Cun nell'anno passato sono state infatti 380 in tutta Italia, con un incremento del 57% rispetto alle 241 del 2019. E adesso, nel 2021, si aggiungerà probabilmente un nuovo caso sopra le case di Monteverde.

