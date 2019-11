Anna Falchi vuota il sacco. Come ha visto gli Ufo

Anna Falchi ospite di Caterina Balivo nella trasmissione "Vieni da me". Racconta tutto come un fiume in piena. E parla dei suoi amori, da Max Biaggi a Stefano Ricucci. Fino ad arrivare al suo attuale compagno Andrea Ruggeri. Ma è la rivelazione sugli Ufo quella che attira maggiormente l'attenzione dei telespettatori. La showgirl racconta: “Non ho mai visto un omino verde ma una navicella, un Ufo – ha raccontato alla Balivo - Era tutto bianco con questa luce rossa attorno. Avevo 10 anni, a Reggio Emilia. Ci siamo spaventati. C’era un rumore assordante. Io, mia mamma e mio fratello ci siamo nascosti dietro le serrande di casa. C’è scetticismo, come tante persone, sul web, si possono vedere tante testimonianze”. Insomma la Falchi ha vuotato il sacco. Per lei la verità degli incontri ravvicinati.