Va a correre di mattina nel parco di Villa Gordiani e viene stuprata

È stata avvicinata con un pretesto prima di essere violentata. Lo stupro ai danni di una giovane ventitrenne è avvenuto questa mattina attorno alle 7 nel parco di Villa Gordiani, nel quartiere Prenestino alle porte di Roma. La vittima, che al momento dell’aggressione stava svolgendo da sola attività motoria nel parco, si trova attualmente ricoverata all’ospedale Sandro Pertini della Capitale. Sul posto subito dopo l’accaduto sono giunte le forze di polizia. Le indagini della questura di Roma sono in corso, mentre sul luogo del reato si stanno svolgendo i rilievi della polizia scientifica: l’individuazione di materiale genetico potrebbe risultare fondamentale per individuare il colpevole.

"La notizia della violenza subita da una giovane donna a Villa Gordiani mentre stava passeggiando è davvero di una gravità inaudita. A pochi giorni di distanza dalla morte di infarto di 16enne in fuga da un clochard al Parco della Madonnetta torniamo a parlare di episodi di degrado e delinquenza", dice il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni che aggiunge: "Purtroppo, in molti parchi e in molte aree verdi della città manca la sicurezza, occorrono più presidi delle forze dell’ordine, più pattugliamenti, più telecamere. Sono molteplici i fatti di cronaca che ci raccontano giorno dopo giorno di violenze dove sono sempre le fasce più deboli a essere prese di mira. Abbiamo chiesto l’intervento del prefetto, l’amministrazione non può limitarsi a solidarizzare con le vittime - sottolinea -. Facciamo un accorato appello affinché, sostituendosi a questa sciagurata gestione che nemmeno è in grado di mettere in campo uno straccio di delegato alla sicurezza credibile, il prefetto affronti direttamente la situazione da far west in cui questa città è precipitata".

