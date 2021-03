Nel Lazio 35mila positivi, col vaccino cala contagio tra gli anziani

03 marzo 2021 a

Nel Lazio sono 35.789 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 1.828 ricoverati, 237 in terapia intensiva e 33.724 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 196.216, i decessi 5.975 e il totale dei casi esaminati è pari a 237.980, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Con la vaccinazione anti-Covid agli anziani, nel Lazio si sono ridotti i casi e la mortalità. Gli ultimi dati elaborati dal Dep - Dipartimento di Epidemiologia del Lazio - riferisce l'assessore Alessio D'Amato - dimostrano come, a partire da inizio febbraio, nelle classi di età più anziane si registra una forte riduzione dell’incidenza nella fascia di età 80-84 anni, che passa da 13,5 a 8,6 nuovi casi per 10mila abitanti, e nella fascia over 85 anni, che passa da 13,9 a 10,5 nuovi casi per 10mila abitanti. È evidente inoltre una riduzione del tasso di mortalità, che passa da 2,13 a 1,54 ogni 10mila abitanti.

