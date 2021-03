Nuovo Dpcm, ecco le 24 province dove le scuole rischiano di chiudere subito

03 marzo 2021 a

Con i nuovi parametri fissati dal Dpcm del premier Mario Draghi in vigore dal 6 marzo sulla chiusura delle scuole, che scatta con 250 casi su 100.000 abitanti anche nelle zone gialle e arancioni, si ridisegna la mappa del rischio in Italia.

Sono infatti 24 le province che rischiano di dover richiudere subito le scuole in virtù del nuovo dpcm e altre 21 quelle che sono al limite per la chiusura. Il dato emerge da una stima AGI/YouTrend sulla base dei dati disponibili dalla Protezione Civile, anche se le decisioni definitive saranno prese su quelli del monitoraggio settimanale dell’Iss. La stima ipotizza che la chiusura degli istituti scolastici sarà a livello provinciale, come sembra al momento probabile.

La cabina di regia riunita a Palazzo Chigi ha approvato il parametro proposto dal Comitato tecnico-scientifico che prevede la chiusura delle scuole nelle regioni gialle e arancioni che registrano oltre 250 casi Covid ogni 100 mila abitanti per almeno 7 giorni consecutivi. Nelle zone rosse (al momento Basilicata e Molise) in base al nuovo Dpcm gli istituti scolastici dovrebbero chiudere a prescindere e questo riguarderebbe quindi attualmente le province di Potenza, Matera, Isernia e Campobasso. La chiusura e il ritorno alla didattica a distanza riguarderà anche elementari e medie.

L'elenco. Secondo le stime YouTrend sono al momento 24 le Province in cui si supera la soglia settimanale di contagi che impone la chiusura: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Chieti, Como, Forlì, Frosinone, Imperia, Macerata, Mantova, Modena, Monza e Brianza, Pescara, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Salerno, Siena, Trento, Udine, Verbano-Cusio-Ossola. Ci sono poi altre 21 Province che hanno tra i 200 e i 250 casi ogni 100.000 abitanti e sono quindi vicine al rischio chiusura: Arezzo, Ascoli Piceno, Caserta, Cremona, Cuneo, Ferrara, Gorizia, Isernia, Lecco, Lucca, Massa-Carrara, Milano, Napoli, Parma, Pavia, Perugia, Prato, Taranto, Torino, Varese, Vercelli.

Le chiusure delle scuole sono stimate sulla base degli indicatori dell’ultimo dpcm, ma si tenga presente che ogni Regione può comunque adottare misure più restrittive rispetto a quelle previste dal decreto stesso.

