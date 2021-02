Massimo Ghini, il figlio di 25 anni ricoverato per il coronavirus: "Ha la polmonite bilaterale"

25 febbraio 2021 a

"Mio figlio a 25 anni ricoverato per il coronavirus". Massimo Ghini racconta il suo dramma all’agenzia AdnKronos. Negli ultimi giorni, infatti, il terzogenito dell’attore romano è finito in ospedale per il Covid: "Mio figlio di 25 anniè stato in ospedale per una polmonite bilaterale da Covid" rivelando anche il contesto in cui il ragazzo pare abbia contratto la malattia. "Tutto è nato da un assembramento. Mio figlio e un gruppo di suoi amici avevano deciso di incontrarsi in una casa perché non ne potevano più: così hanno fatto tutti il tampone rapido, ma evidentemente non è servito a nulla". "Il virus ora non colpisce solo gli anziani ma anche i giovani ed è diventato molto più pericoloso - sostiene l'attore - In una situazione del genere che trovo allucinante penso che la politica si debba occupare prima di tutto di questa emergenza nazionale''.

