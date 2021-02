Liguria zona arancione ma i ristoranti aprono per San Valentino: raffica di multe

14 febbraio 2021 a

Folla di gente in Liguria sul lungomare del Levante e ristoranti aperti nel Ponente. La prima domenica arancione in Liguria è diventata un’occasione di protesta per alcuni ristoratori. A Sanremo 5 locali, prevalentemente in zona porto, hanno tenuto regolarmente aperto. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri e polizia municipale elevando sanzioni ai gestori e ai clienti.

La stessa cosa è accaduta a Ventimiglia, dove tre locali hanno continuato a fare servizio di ristorazione alla marina. In entrambe le città si segnala una forte presenza di cittadini stranieri, in particolare francesi, che non potendo festeggiare San Valentino hanno passato la frontiera, sperando forse in una zona gialla.

