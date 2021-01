Coronavirus, blitz nel locale a luci rosse strapieno di clienti: multe e denunce

31 gennaio 2021 a

a

a

I carabinieri delle stazioni di Qualiano e Giugliano, nel Napoletano, hanno denunciato per sfruttamento della prostituzione i tre gestori di un locale notturno, e multato decine di persone per inosservanza delle norme anti-Covid. I militari dell'Arma, dopo un lungo servizio di osservazione, hanno agito questa notte e sono entrati in un locale a Giugliano in via Ex Alleati e lì hanno trovato, oltre ai gestori, altri 41 clienti. Dalle dichiarazioni delle donne presenti, hanno constatato che in quel locale c'era anche la possibilità di sesso a pagamento. La struttura aveva una sala reception, una sala ballo da con bar, 2 bagni, 9 camere da letto e spazi all'aperto. Ora e' sotto sequestro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.