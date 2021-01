Un'opera d'arte nel giardino di Pamela Mastropietro

28 gennaio 2021 a

A 3 anni esatti dalla brutale e disumana morte di Pamela Mastropietro, il giardino dedicato alla giovane ragazza, sito in Piazza re di Roma, godrà di nuova vita. L'albero che fu donato il 13 aprile del 2018, e seccatosi dopo breve tempo, verrà sostituito da un albero di ciliegio, simbolo di rinascita e messaggio di speranza, anche in risposta al periodo duro che le persone stanno vivendo a causa della pandemia in atto. L'iniziativa prevede anche la presenza del giovane artista romano, Andrea Gandini, celebre per le sue sculture in legno, che scolpirà in loco una sua nuova opera dedicata alla giovane Pamela Mastropietro.

Per la realizzazione dell'iniziativa hanno collaborato lo scultore Andrea Gandini, l'Associazione imprenditori di Sogni e Yuri Napoli, il direttore apicale del X Municipio Giacomo Guastella, il direttore del Servizio Giardini di Roma Capitale Nicola Di Bernardini con tutto il suo staff e la sindaca Virginia Raggi.

Per la morte della ragazza, la Corte d'Assise d'Appello ha condannato Innocent Oseghale. "Pamela è stata violentata e uccisa con due coltellate, per poi essere depezzata, disarticolata chirurgicamente, decapitata, scuoiata, scarnificata, esanguata, asportata di tutti i suoi organi interni, per poi essere messa in due trolley e lasciata sul ciglio di una strada. Altro che overdose. Questi fatti sono demoniaci». Così l’avvocato Marco Valerio Verni, zio di Pamela Mastropietro e legale della famiglia della vittima, aveva commentato la sentenza di condanna.

