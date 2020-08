Pamela Mastropietro oggi avrebbe 21 anni. I messaggi della mamma e dello zio: la battaglia continua

23 agosto 2020 a

"Oggi amore mio avresti compiuto 21 anni ma qualcuno lo ha impedito su questa terra... Oggi festeggi su insieme a tutti gli Angeli... il dono che ti porgo sono le nostre preghiere e le preghiere di tutte quelle persone che soffrono perché Tu possa Illuminarle con la TUA LUCE RADIOSA! GRAZIE DI ESISTERE!! TANTI AUGURI AMORE MIO". Lo ha scritto su Facebook Alessandra Verni, la madre della ragazza uccisa e fatta a pezzi in un appartamento a Macerata il 29 gennaio 2018. Tre africani sono a processo per il massacro. La battaglia della famiglia continua, conferma lo zio della giovane Marco Valerio Verni, legale della famiglia: "Auguri Pamela. Oggi avresti compiuto 21 anni. La battaglia per donarti giustizia continua. Contro tutto e contro tutti".

La beffa dopo il massacro. Lo zio di Pamela Mastropietro dichiara guerra agli stupri impuniti

Lo zio di Pamela sta combattendo una duplice battagli. Il processo per l'omicidio, ma anche per poter denunciare lo stupro che l'ha preceduto. Per la legge infatti i familiari di una vittima di violenza sessuale non possono denunciare il reato, neanche in caso di morte.