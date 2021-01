Un'altra ragazza scappa dalla comunità. Lo sfogo della madre di Pamela Mastropietro

13 gennaio 2021 a

Un'altra ragazza è scappa dalla comunità nella quale era ospite. Proprio come accadde a Pamela Mastropietro 3 anni fa. E la comunità di Morrovalle è gestita dalla stessa cooperativa che gestiva la comunità di Corridonia da cui tre anni fa è scappata la Mastropietro. Così arriva su Facebook lo sfogo della madre Alessandra Verni.

"Si è allontanata DUE VOLTE tra dicembre e i giorni scorsi. È una quindicenne. È stata ritrovata dai Carabinieri dopo due giorni. Fortunatamente. Come è possibile? Una domanda lecita. La comunità di Morrovalle, in cui la ragazzina era ospite, è gestita dalla Pars. Si, la stessa che gestisce quella di Corridonia, da cui il 29 gennaio 2018, come si ricorderà, si è allontanata Pamela, che soffriva di una patologia psichiatrica gravissima. In quel caso, hanno detto che era maggiorenne. Ora che diranno, visto che è una minorenne? È interesse di tutti sapere. E capire. Se non altro, perché a questa cooperativa vengono elargiti soldi pubblici".

