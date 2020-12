Nubifragio a Ostia, la polizia salva dieci persone con gommoni e fuoristrada

28 dicembre 2020 a

Nel tardo pomeriggio di oggi gli uomini della polizia di Stato hanno portato in salvo 10 persone rimaste bloccate in alcune abitazioni di Ostia a causa del maltempo. Gli agenti della sezione sicurezza della Questura, del X distretto Ostia e della squadra fluviale sono intervenuti nella zona di via dell’Idroscalo, dove alcune abitazioni erano allagate.

Usando i fuoristada 4x4 ed un gommone in dotazione hanno raggiunto le case e tratto in salvo «a spalla» una decina di abitanti alcuni dei quali, per patologie pregresse, non deambulanti; sono stati inoltre salvati anche alcuni cagnolini. Alcune persone sono state portate in ospedale dalle ambulanze del 118 mentre le altre sono state prese in carico dalla Protezione civile che sta operando insieme alla polizia di Stato.

