In lockdown al buio: Appio Latino, Tuscolana, Quadraro, Pigneto restano senza luce

26 dicembre 2020 a

a

a

Non bastavano il coprifuoco e il lockdown durante le feste natalizie. Ora i romani rimangono a casa al buio, senza televisione e connessione internet. Sono diverse le segnalazioni arrivate in serata da diversi quartieri della Capitale che si sono ritrovati improvvisamente sprovvisti di energia elettrica dalle ore 21.30 circa.

Le abitazioni colpite dal disservizio, un grosso guasto imputabile a cause non ancora comunicate dai gestori del servizio, sono sparse tra Appio Latino, Alberone, Tuscolana, Quadraro, Arco di Travertino, Santa Maria Ausiliatrice e Pigneto. Alcuni utenti hanno segnalato il problema su Twitter, in attesa di capire quando verrà ripristinato il servizio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.