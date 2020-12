Fiamme in un appartamento. Otto persone in ospedale

Massimiliano Gobbi 26 dicembre 2020 a

Appartamento in fiamme nella Capitale con 8 persone trasportate in ospedale. È successo questa mattina all'alba, intorno alle 5.40. Un'abitazione, ubicata al primo piano di un palazzo di quattro, in via di Sant'Adautto al civico 13 è stata parzialmente distrutta dalle fiamme e ritenuta inagibile dai vigili del fuoco che sono intervenuti per bonificare l'area e metterla in sicurezza.

Otto persone sono state trasportate in ospedale dal 118 per aver inalato il fumo dell'incendio. Sul posto sono giunte immediatamente diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma, carro autoprotettori, capo turno provinciale e funzionario di guardia.

