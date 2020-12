Roma, shopping di Natale e assembramenti record. La Capitale va in tilt

19 dicembre 2020 a

Strade dello shopping affollate a Roma e traffico intenso. Nell'ultimo week end prima delle festività natalizie e prima dello stop per le nuove misure messe in atto dal governo per il contenimento dell'epidemia da Coronavirus, i romani si sono ritrovati in strada a passeggio e alle prese con le spese natalizie. Via del Corso è stata infatti presa d'assalto dopo le 14 e si registrano lunghe code davanti ai negozi. Anche sulle strade si regia traffico sostenuto soprattutto sulla Tangenziale Est in ingresso città.

