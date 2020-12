Carabinieri fanno scappare i ladri. Scatta l'inseguimento alla Balduina

Andrea Ossino 17 dicembre 2020 a

Girano quotidianamente tra le vie della Capitale per impedire ai criminali di rapinare i commercianti romani, facili e appetibili prede specialmente nel periodo natalizio. E oggi i carabinieri della Compagnia Roma Trionfale che pattugliavano le strade del quartiere Medaglie D'Oro hanno visto una macchina ferma in piazza della Balduina. I fari erano spenti e all’interno c’erano due persone. Alla vista dei carabinieri sono scappati imboccando via della Camilluccia e andando a sbattere contro le auto in sosta.

Poi la fuga è proseguita a piedi e in queste ore i carabinieri stanno cercando i fuggitivi. Solo una persona è rimasta ferita nell’impatto. I sanitari del 118 lo hanno trasportato in codice giallo all'ospedale Villa San Pietro per lievi contusioni.

