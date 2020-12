Il vento butta giù gli alberi: auto danneggiata all'Appio Latino

05 dicembre 2020 a

a

a

Il vento forte su Roma crea i primi disagi. In mattinata un albero è caduto su un'auto in via Macedonia all'Appio Latino. La vettura parcheggiata di fronte al nr. civico 9 ha subìto il danneggiamento del lunotto anteriore. Non si segnalano feriti o altri danni.

Ieri il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’avviso di condizioni metereologiche avverse, con la previsione sul Lazio: di venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte. Forti mareggiate lungo le coste esposte.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.