Infornata di nomine per gli amici grillini. Ecco i regali di Natale della Raggi

Fernando M. Magliaro 04 dicembre 2020 a

a

a

Cinque più tre, otto. Otto assunzioni in stile saldi di fine stagione della Giunta Raggi, fatte tutte lo scorso 26 novembre. Lo staff dell’assessore ai Rifiuti, l’attivista grillina Katia Ziantoni - capostaff Valeria Allegro già delegata ai rifiuti della Raggi (89mila euro l’anno), Roberto Scarlattei controllore dei conti Ama (55mila euro l’anno) e la videomaker personale dell’Assessore, Wendy Elliot (42mila euro l’anno) - si arricchisce dell’ex eurodeputato grillino, Dario Tamburrano il quale, in cambio dei 55mila 461 euro e 96 centesimi lordi l’anno avrà l’arduo compito di supportare la Ziantoni per «le attività riguardanti il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima». A Tamburrano, professione dentista, spetterà «di coadiuvare la redazione del documento finale del Piano». I quattro dello staff della Ziantoni, così, costeranno alle casse comunali 242mila 430 euro l’anno...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.