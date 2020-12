Il Teatro di Roma tenta la difesa ma FdI non molla la presa

02 dicembre 2020 a

a

a

Al Teatro di Roma pensano di cavarsela con lunghissimi comunicati che non dicono nulla e che anzi offrono agevoli controdeduzioni rispetto alle notizie rivelate da Il Tempo in questi giorni. Ma basterà raccogliere ulteriori carte per far capire soprattutto a Comune e Regione oltre che al ministro Franceschini quanto sia urgente un intervento di commissariamento.

Anche il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone è intervenuto sulle polemiche con una nota che lascia capire che la partita sia appena all’inizio: “La replica del Teatro di Roma non ci risulta ne' esaustiva ne' tranquillizza per l'ipotesi di uso e abuso delle consulenze esterne attribuite. Per quanto ci riguarda, abbiamo depositato il question time per il Mibact sul Teatro di Roma e stiamo inviando l'atto all'Autorita' nazionale Anticorruzione, alla Corte dei conti e alla Procura per eventuali rilievi sull'ipotesi di danno erariale e peculato. Appena sarà calendarizzato, informeremo sull'esito".

Già gli elementi finora resi noto offrono spunti di valutazione inoppugnabili. Spetta proprio a Franceschini decidere il da farsi. Non è più il momento di lasciar correre…

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.