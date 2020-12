Matteo Salvini dà il via alla campagna per Roma. Blitz a Centocelle: presto il candidato sindaco del centrodestra

Massimiliano Gobbi 01 dicembre 2020 a

a

a

È di questa mattina il sopralluogo di Matteo Salvini al Parco Archeologico di Centocelle, una delle aree verdi più estese di Roma Est, nel territorio del V Municipio. Ad accompagnarlo nella visita una delegazione Lega composta, tra gli altri, dal consigliere regionale Laura Corrotti, i consiglieri capitolini Maurizio Politi e Davide Bordoni.

Dal 1996 il progetto per valorizzare l'area è fermo, necessario un impegno per arrivare dopo decenni di ritardo a realizzare un progetto in un quadrante della Capitale che necessità di una vera riqualificazione. "Festeggiamo oggi il 24esimo anno - aggiunge il leader del Carroccio - 2milioni e 600mila euro già stanziati, ma per nulla". "C’è un progetto che potrebbe partire già domani mattina con dei fondi già stanziati ma si preferisce lasciare il Parco in uno stato di degrado non fruibile alla cittadinanza”, gli fanno eco il consigliere regionale Laura Corrotti e il dirigente romano Angelo Valeriani.

Intanto Salvini da l’appuntamento per ogni settimana in ogni zona di Roma per evidenziare problematiche della città.

"Il nome del candidato" sindaco di Roma del centrodestra "arriverà a breve come promesso", ha detto è il segretario della Lega.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.