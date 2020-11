Rifiuti, Roma è sempre più sporca. E le tasse invece aumentano

30 novembre 2020 a

Roma è sempre più sporca. E' sotto gli occhi di tutti. Ma la cosa più incredibile è che, con l'aumentare dell'immondizia in strada, lievitano anche le tasse pagate ogni anno dai romani per un servizio inesistente. Sul sito 7Colli Francesco Storace, vicedirettore del Tempo, punta il dito contro l'inefficienza dell'Ama e dell'amministrazione Raggi. "Se c’è una cosa che Virginia Raggi dovrà pagare amaramente è la politica dei rifiuti - scrive Storace - Un servizio praticamente inesistente e in compenso le tasse più alte per i cittadini di Roma rispetto al resto d’Italia. Paghiamo imposte per servizi che non abbiamo: è uno scandalo tutto dell’amministrazione romana con la copertura di quella regionale".

Secondo il rapporto "Rifiuti urbani 2020", quest'anno a Roma ogni famiglia ha speso in media 389 euro con un aumento del 2,9% rispetto all'anno scorso. Anche la Tari media della Regione Lazio è passata da 325 a 331 euro con un incremento dell’1,9% rispetto al 2019. "Paghiamo gli sprechi dell’Ama - attacca Storace - l’incapacità di redigere o approvare i bilanci, le manovre per disfarsi di un servizio che sarebbe doveroso invece garantire al massimo dell’efficienza e anche le politiche regionali di ostracismo verso i privati – alcuni privati – che potrebbero soccorrere il pubblico quando non ce la fa. Tutto questo costa tariffe sempre più alte, a pagare è Pantalone. La Raggi non può certo pensare che i rifiuti siano la colpa più grave del suo mandato. Roma era sporca. Ora è peggiorata".

