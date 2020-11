Anziana precipita dal secondo piano, choc nel b&b delle suore all'Esquilino

26 novembre 2020 a

a

a

Ritrovamento choc nel cortile di un bed and breakfast all'Esquilino. Nelle prime ore del mattino il corpo senza vita di una donna di 89 anni è stato ritrovato nella struttura, gestita da suore, di via Sommeiller nei pressi della basilica di Santa Croce in Gerusalemme. Secondo quanto riporta il Messaggero l'anziana sarebbe precipitata dal secondo piano.

Sul posto la polizia scientifica. Il sospetto degli inquirenti è quello del suicidio ma non si escludono altre poste.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.