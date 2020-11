Scandalo a Roma, vigili fanno sesso in auto: i colleghi sentono tutto via radio

23 novembre 2020 a

a

a

Scandalo in divisa a Roma. Due vigili urbani, una donna di circa quaranta anni e un uomo qualche anno più grande, si sono appartati e hanno fatto sesso nell'auto di servizio lasciando però la radio accesa. E così gli inequivocabili suoni sono giunti all'orecchio dei colleghi.

La vicenda incredibile è avvenuta a Roma ed è finita sulla scrivania del comandante generale della polizia municipale Stefano Napoli, scrive Leggo che ha dato la notizia.

L'incidente a luci rosse coinvolge due agenti del XV gruppo zona Cassia e sarebbe avvenuto qualche giorno fa durante un pattugliamento notturno al campo rom in via di Tor di Quinto. E quando la passione si è accesa, i due non hanno controllato se anche l'autoradio della vettura lo fosse.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.