Caos metro C, Giro affonda la Raggi: collasso totale del trasporto romano

"Siamo al collasso totale del trasporto romano. Oggi con l’incredibile blocco della linea C per mancanza di personale abbiamo raggiunto il record del caos più assoluto". Così Francesco Giro, senatore di Forza Italia.

"Sono mesi che denuncio l’assoluta anarchia amministrativa nel trasporto romano ma la sindaca Raggi, il suo incapace Assessore alla Mobilità, spalleggiati dall’Assessore al Personale, un altro tuttologo inconcludente, ci hanno sempre risposto con sarcasmo che tutto andava bene e che vivevamo nella Capitale delle meraviglie. Questi tre personaggi, la Sindaca e i suoi due assessori, non sono degni di amministrare neppure un villaggio di montagna. I bus vanno in fiamme, la metro si blocca, l’azienda preposta alla progettazione e costruzione delle nuove linee B e C è sull’orlo del fallimento e i suoi lavoratori non riceveranno lo stipendio di novembre mentre al direttore generale del Campidoglio Giampaoletti viene riservata, con procedura ancora sub iudice, la poltrona di direttore generale all’Atac. E questi tre stanno inondando i social e le agenzie di stupidi proclami su grandi e meravigliose imprese. Ma basta! Vadano via, e per primo si dimetta l’Assessore, o pseudotale, ai Trasporti".

