Ancora un bus a fuoco. Soccorsa una donna, le fiamme devastano una pizzeria

Massimiliano Gobbi 21 novembre 2020

Ennesimo autobus Atac in fiamme. È successo questa notte sull'Aurelia dopo le ore 3.30 al civico 400 di via Aurelia. Sul posto intervenute tre squadre dei vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita ma a seguito della notevole quantità di fumo sprigionato è stata assicurata alle cure del 118 un'anziana per controlli di routine. Una pizzeria adiacente al luogo dell'incendio è stata parzialmente investita dal calore coinvolgendo parti esterne della stessa. Intervento concluso alle ore 5.00 circa.

