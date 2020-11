Allarme bomba in Tribunale. Cani, poliziotti e carabinieri tra gli uffici

Sullo stesso argomento: Sospetto Covid in tribunale, avvocato portato in ospedale

I corridoi, i bagni, la sala riservata agli avvocati e gli uffici dei pubblici ministeri. I carabinieri stanno setacciando ogni angolo del Tribunale di piazzale Clodio in seguito a un “allarme bomba” rientrato dopo alcune ore. Anche la polizia sta esaminando i diversi locali della cittadella giudiziaria più grande d’Europa. E la presenza della cinofili fa pensare a un allarme non confermato, ma non smentito, dagli inquirenti. “O cercano droga o esplosivi”, commentano i dipendenti che chiacchierano nel piazzale del Tribunale. “Magari è un’indagine”, interviene un funzionario. “Solo un controllo di sicurezza”, dicono invece le forze dell’ordine.

Intanto ogni ingresso viene monitorato con i metal detector che solitamente sono riservati esclusivamente al pubblico mentre al momento chiunque entri in tribunale deve essere “controllato”. Nessun edificio è stato evacuato quindi la situazione sembra essere sotto controllo e non vengono resi noti eventuali pericoli.

