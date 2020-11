Degrado e nessuna mascherina. Blitz al campo rom

Massimiliano Gobbi 19 novembre 2020 a

Blitz della Lega al campo rom di via di Salone con una delegazione composta dalla consigliera regionale Laura Corrotti, il senatore William De Vecchis e il consigliere comunale Maurizio Politi. Degrado, minori che non vengono mandati a scuola e gran parte dei residenti del "Villaggio" senza mascherina ma con una richiesta particolare: "Vogliamo una casa e un lavoro”.

"Questa mattina, abbiamo potuto vedere con i nostri occhi una situazione di degrado: animali morti, residenti senza dispositivi di protezione individuale e nessun rispetto delle norme di contrasto al coronavirus. Sono a tutti gli effetti delle zone franche che, ad oggi, nessuno pensa a smantellare seriamente.” Hanno commentato a margine del sopralluogo Laura Corrotti, William De Vecchis e Maurizio Politi.

Nel corso della giornata è arrivata anche la risposta del Movimento 5 Stelle contro l’iniziativa della Corrotti che spiega "Il nostro sopralluogo al "Villaggio" di via di Salone rientra all’interno di un percorso di verifica e controllo nei campi rom della Capitale per mettere in luce l’immobilismo della Raggi che, nonostante gli spot utili alla sua propaganda elettorale, non ha fatto passi avanti verso la chiusura di queste zone franche sul territorio”.

