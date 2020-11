Schianto sulle auto in sosta, grave una ragazza. Traffico in tilt a Ostia

Massimiliano Gobbi 15 novembre 2020 a

Auto scambia i parcheggi per una corsia di marcia, prende le auto in sosta e si rigira. È successo ad Ostia, intorno alle ore 18 di questa sera su lungomare Caio Duilio. Un’auto con quattro ragazzi a bordo si è ribaltata dopo essersi schiantata contro macchine in sosta sui parcheggi lineari ricavati per far posto alla pista ciclabile.

L'auto percorreva la carreggiata lato mare ed era diretta verso la via Cristoforo Colombo, quando ad un tratto ha urtato le auto in sosta nei pressi dell’ingresso dello stabilimento “Le Dune Village“. Un ragazza è rimasta gravemente ferita e trasportata in codice rosso all'ospedale Grassi. Per liberarla dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Feriti anche gli altri 3 ragazzi, due uomini e una donna, tutti presi in cura dai sanitari del 118 intervenuti. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il conducente non avrebbe saputo distinguere la corsia di marcia da quella dei parcheggi lineari che nel primo tratto, quello immediatamente successivo al semaforo di largo dei Canotti, era sgombra.

Il transito sul lungomare è stato bloccato da via dei pescatori fino alla via Cristoforo Colombo. Si registrano enormi code con veicoli deviati da piazza Sirio verso il terzo cavalcavia e da lì a via dei Pescatori.

