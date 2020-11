Bomba d'acqua su Lavinio, la strada diventa un fiume

14 novembre 2020 a

Giornata di disagi, quella di oggi per il litorale romano. Da stamattina, infatti, dopo la pioggia che si è abbattuta nell'area a sud della Capitale, si registrano grosse criticità in alcune strade del territorio completamente sommerse dall'acqua. La situazione più delicata è quella che si è verificata a Lavinio, nel comune di Anzio dove, dopo la pioggia caduta questa notte, diversi automobilisti si sono ritrovati in forte difficoltà con l'acqua arrivata addirittura negli abitacoli. In via della Fonderia, molti residenti al loro risveglio si sono trovati un fiume d’acqua in piena. Alcuni cittadini sono rimasti bloccati nelle proprie abitazioni, altri, invece, a stento, sono riusciti a spostarsi con le proprie vetture. Dalle immagini si vede molto bene come l'acqua si sia scagliata contro le case, con residenti alle prese con infiltrazioni e seminterrati allagati. Una situazione che si ripete in queste zone ormai da troppo tempo. Molti cittadini esasperati chiedono un'intervento dell'amministrazione. «Gli interventi fatti tre anni fa, purtroppo, non sono stati sufficienti - dichiara Danilo Fontana, vicesindaco di Anzio con delega alle Politiche dei Lavori Pubblici - stiamo lavorando in un progetto che possa risolvere il problema e dare risposte concrete ai cittadini in tempi ragionevoli. Purtroppo da diversi anni a questa parte, il Governo non ha concesso i fondi né finanziamenti necessari a completare le opere di urbanizzazione». «Ci stiamo impegnando al massimo, ma ci sono difficoltà spesso difficili da superare - continua Fontana - Attendiamo fiduciosi un finanziamento di 5 milioni di euro, negato lo scorso anno perchè il comune di Anzio è risultato virtuoso. Quest'anno il finanziamento potrebbe essere approvato, e importanti somme di denaro potrebbero essere spese per lavori risolutivi nelle vie più critiche del territorio, come via della Fonderia» (Massimiliano Gobbi).

