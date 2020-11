Auto si scontra sulla Pontina con un camion e si ribalta

Massimiliano Gobbi 09 novembre 2020 a

Auto si scontra con un camion e si ribalta sulla SS 148 Pontina tra Castel di Decima e Castel Romano. Una Fiat 500 XL si è ribaltata in strada, tra Castel di Decima e Castel Romano, dopo un contatto con un mezzo pesante. A bordo c'erano due persone, con una lievemente ferita.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza, i vigili del fuoco del distaccamento di Pomezia e gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso. Disagi alla viabilità con traffico praticamente paralizzato in direzione di Roma tra via di Trigoria e Castel di Decima.

