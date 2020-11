Ardea dice addio a Fabio Nobili. Il consigliere ucciso dal Covid

Massimiliano Gobbi 07 novembre 2020 a

Ardea ha dato l’ultimo saluto al consigliere comunale Fabio Nobili, 67 anni, deceduto il 5 novembre scorso. Uomo tenace, acuto e brillante scienziato, eclettico e determinato, da diverse settimane lottava contro il Covid 19. Le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate tanto che è stato necessario il ricovero in ospedale a Roma. Oggi i funerali alle ore 11 con una cerimonia all’aperto nel piazzale della chiesa di Tor San Lorenzo. Presente gli agenti di polizia locale con il gonfalone del Comune di Ardea, il sindaco Mario Savarese e una nutrita rappresentanza dei consiglieri di maggioranza e opposizione.

«Quando ti hanno colto i primi sintomi della malattia stavamo lavorando a quel mostruoso progetto che vorrebbe portare a Colle Romito oltre sessanta ettari di un’infinita distesa di pannelli solari che avrebbero per cent’anni distrutto un’altra meravigliosa campagna del nostro territorio», lo ha ricordato il sindaco sulla sua pagina Facebook. «Ci resta di te il progetto del tuo sogno di trasformare la foce dell’incastro in un grande parco incontaminato per il quale hai chiesto il riconoscimento di patrimonio naturale. Ci resta il dono di quel piano che hai sottoposto alla Comunità europea che ha la finalità di trasformare tutta quell’area in un luogo da far visitare a scienziati e turisti, che tra i resti antichissimi del Castrum Inui, nelle acque ricche di natura e storia del fiume Incastro, nelle sabbie d’oro e nere di quella costa stupenda scelta dall’uccellino più raro che ci resta per venire ogni anno a nidificare, porteranno ad Ardea Scienza, Cultura e Natura, le cose per le quali ti sei battuto per tutta la tua vita».

