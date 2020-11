Roma, picchia i cani per strada: "Non sentono dolore". Padrona denunciata dalla polizia

Valeria Di Corrado 06 novembre 2020 a

"I cani di questa razza non sentono dolore. Un paio di schiaffi non gli fanno male". Questa l'assurda giustificazione adottata dalla padrona di un meticcio e un pitbull sorpresa dai poliziotti mentre picchiava selvaggiamente i due cani in viale di Trastevere, all'altezza del civico 62. Gli agenti del commissariato Trastevere sono intervenuti, salvando gli animali, e hanno identificato la 30enne.

La donna, infastidita dall'intervento, ha aggredito anche i poliziotti, questa volta verbalmente: "I cani di tale razza non accusano alcun dolore poiché sono molto resistenti... un paio di schiaffi non gli fanno male". E poi, dopo il controllo, si è messa ad urlare passando agli insulti: "Sbirri di merda! Teste di cazzo! Non capite un cazzo di animali! Che cazzo parlate a fare? Siete solo poliziotti infami".

La 30enne è stata quindi condotta presso gli uffici del commissariato Trastevere, diretto da Maria Placanica, dove si è richiesto l'intervento della ASL-Servizio Veterinario e soccorso animali. Dopo aver attivato la procedura per la verifica delle loro condizioni fisiche, i due cani, spaventati, malnutriti, claudicanti ed in condizioni igieniche precarie, sono stati portati presso il canile comunale di via della Magliana. La donna, invece, è stata denunciata in stato di libertà per maltrattamento di animali e oltraggio a pubblico ufficiale. La procura capitolina, poco dopo, ha emesso un provvedimento di sequestro preventivo dei due animali.

