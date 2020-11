Allarme bomba negli uffici di via Ostiense. Dipendenti evacuati

Valeria Di Corrado 04 novembre 2020 a

Allarme bomba negli uffici di Aequa Roma di via Ostiense 131. Una dipendente ha ricevuto pochi minuti fa una telefonata anonima: "C'è un ordigno nell'edificio che presto esploderà". Sono stati evacuati immediatamente tutti i dipendenti del Comune di Roma che lavorano nello stabile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Garbatella e della compagnia dell'Eur.

Insieme a loro anche le unità cinofile e gli artificieri del comando proviniciale di Roma stanno perlustrando il palazzo per verificare se si tratti di un falso allarme. Non è la prima volta, infatti, che l'edificio di viale Ostiense viene evacuato per un allarme bomba.

