Roma, si impicca dal cavalcavia di via Trionfale: salvato da un agente della municipale

Alle ore 17 circa in via Trionfale a Roma, incrocio con via Casal del Marmo, un agente della polizia locale di Roma Capitale, mentre era fuori dall`orario di servizio, ha notato un uomo impiccato sul cavalcavia. Immediata l'azione dell'agente donna, che con l`ausilio di altre persone lo hanno soccorso. Sul posto, sopraggiunte a supporto le pattuglie del gruppo Montemario della polizia locale, oltre al personale medico che ha provato a rianimarlo e poi lo ha condotto all'ospedale Gemelli. Si tratta di un uomo italiano di 53 anni. Sul caso le indagini ora sono in carico a personale della polizia, arrivato successivamente sul luogo dei fatti.

