Telecamere sulle preferenziali. Arrivano le multe automatiche

Arrivano le multe automatiche sulle corsie preferenziali. Ad annunciarlo è l'assessore capitolino Pietro Calabrese. Giusto multare i furbi ma le sanzioni sono ormai diventate una vera e propria ossessione della Giunta Raggi. E di questi tempi non è l'ideale.

"Da domenica prossima, primo novembre, le corsie preferenziali di viale Regina Margherita, corso Vittorio Emanuele e via Labicana saranno sorvegliate da varchi elettronici muniti di telecamere. Le sanzioni in caso di violazioni da parte di veicoli non autorizzati saranno automatiche. Intensifichiamo così i controlli sulle corsie riservate al trasporto pubblico. Le telecamere sono infatti uno strumento importante per disincentivare le invasioni del traffico privato e garantire il rispetto dei tempi di percorrenza dei bus, nonché il passaggio dei mezzi di soccorso in caso di emergenza. Dal primo novembre le telecamere saranno accese: su viale Regina Margherita, angolo via Nizza, direzione via Salaria; e angolo via Adda, direzione via Nomentana; su Corso Vittorio Emanuele, altezza via Filippini, direzione lungotevere; altezza via Cerri, direzione largo di Torre Argentina e su via Labicana: altezza via dei Normanni e altezza via Verri, direzione viale Manzoni".

