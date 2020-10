Dopo Heinz Beck anche il Mirabelle. Cena dopo le 18 ma solo per i romani

28 ottobre 2020 a

Dopo Heinz Beck anche il Mirabelle inaugura il pacchetto cena più pernottamento che "aggira" i Dpcm di Conte. Ma solo per i romani.

"Il Mirabelle, ristorante panoramico dell’Hotel Splendide Royal, resta operativo 7 giorni su 7 confermando l’apertura a pranzo e aggiungendo l’esclusivo pacchetto riservato ai romani e ai residenti della capitale: cena degustazione e pernottamento presso le camere dell’hotel, 'fresche' di restyling a cura dello studio Giammetta & Giammetta! Un’esperienza fiabesca da Mille e una notte al prezzo straordinario di 150 euro a persona, per fuggire dallo stress della vita quotidiana. in un ambiente costantemente sanificato e rispettoso di tutte le norme sanitarie", si legge in una nota dell ristorante.

"I fortunati clienti avranno così la possibilità di scoprire e assaggiare lo straordinario percorso degustazione che lo chef Stefano Marzetti ha ideato per celebrare i sapori autunnali, articolato in 4 portate scelte liberamente dalla carta per poi, a fine cena, andare nella propria complimentary room dove risvegliarsi il mattino seguente con una meravigliosa vista su Roma. L’experience di coppia prevede la consumazione del menu degustazione con amuse-bouche, entrée, primo, secondo, pre-dessert e dolce a 150 euro a persona (vini esclusi) a cui segue la permanenza di un’intera notte in una delle lussuose camere dell’hotel, appena ristrutturate secondo un mood arioso e contemporaneo, tra la suggestiva Via Veneto e i bei giardini di Villa Medici e Villa Borghese".

