Cenare dopo le 18 alla Pergola si può. Ecco come

27 ottobre 2020 a

a

a

Nonostante il coprifuoco e i ristoranti chiusi alle 18, a Roma si può cenare fuori. La Pergola di Heinz Beck non si ferma, e amplia la sua offerta proponendo una staycation gourmet. Ci sono luoghi speciali, in cui la cura dell’ospite e la sua sicurezza sono una priorità assoluta, e che sono in grado di assicurare la continuità delle normali attività anche in momenti di grande emergenza. È il caso del Rome Cavalieri e del suo ristorante tristellato La Pergola di Heinz Beck. La liturgia della degustazione gourmet, da sempre, è serale, perché è la cena il momento in cui concedersi il lento assaporare dell’eccellenza, contemplando il panorama sulla Città Eterna che si accende di luce e di storia. Come è noto, le recenti restrizioni impongono il rientro a casa entro la mezzanotte e la chiusura di bar e ristoranti alle 18,00, ad eccezione della ristorazione che gli alberghi dedicano ai propri ospiti. Ed è in questa ottica che nasce la Staycation Stellata, un “pacchetto” che prevede la cena al Ristorante La Pergola abbinata ad un pernottamento a prezzo speciale nelle camere o nelle suite dell’albergo.

“I nostri ospiti sono la priorità assoluta- dice Heinz Beck- ed è indispensabile trovare sempre soluzioni che, in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle regole, rendano possibile una cena da noi, per assaporare il meglio che l’autunno sa darci in termini di bontà, salubrità, qualità. La Pergola ha la fortuna di trovarsi all’interno di un albergo di rara bellezza, quindi basta un elemento in più, la camera in cui trascorrere la notte, che il gioco è fatto.”

L’esperienza della cena quindi si dilata, ci si può dedicare alla degustazione in piena sicurezza ed assoluto relax, senza preoccuparsi dell’ora e del ritorno a casa. Dopo aver assaporato le prelibatezze del menu invernale, come ad esempio i “funghi con mandorle all’acqua di mare e levistico” o il “Rombo ai profumi autunnali”, basterà scendere di pochi piani per dormire nella propria stanza in uno degli alberghi più belli del mondo, e risvegliarsi il mattino dopo con Roma ai propri piedi.

“La vera sfida di oggi è riuscire a mantenere la priorità del servizio al cliente in un panorama normativo che evolve di ora in ora- ha dichiarato Alessandro Cabella, managing director del Rome Cavalieri - Dover cancellare la cena di persone che hanno prenotato un tavolo con settimane o mesi di anticipo sarebbe stata una grande delusione sia per i clienti che per noi stessi. Abbiamo dunque optato per questa soluzione in cui i nostri ospiti non solo potranno godere della magia della cena a La Pergola, ma usufruiranno anche del confort delle nostre camere e suite. Per una notte ci si potrà così allontanare dalle preoccupazioni e dalle ansie di questo momento così difficile, per entrare in una realtà fatta di sicurezza, confort ed eccellenza assoluta.”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.