Il virus colpisce duro il litorale, 1.338 positivi da Anzio a Civitavecchia

Aumentano i casi positivi al Coronavirus sul litorale romano che registra tra Anzio e Civitavecchia un picco di contagi record di 1338 cittadini positivi al virus. A renderlo noto i dieci comuni dell'hinterland romano e le Asl territoriali.

Ad Anzio, stando all'ultimo dato aggiornato, risultano esserci 203 cittadini positivi al Covid-19 con 14 ricoverati in ospedale e 189 in isolamento domiciliare.

Sale, il numero dei contagi totali a Nettuno. Nella giornata di oggi, l'amministrazione ha registrato un totale di 145 cittadini positivi al virus, con altri 18 nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime ore. Cinque, invece, le persone attualmente ospedalizzate, 2 i cittadini usciti dall'isolamento domiciliare.

Nella vicina Ardea, invece, sono diventati 123 i cittadini attualmente positivi al Covid-19 con 10 nuovi casi di positività registrati nelle ultime 24 ore. Restano fermo a 6 il numero delle persone ricoverate.

Impennata di contagi a Pomezia dove si registrano 227 cittadini positivi al Covid-19. Un dato per certi versi sorprendente, che si è quadruplicato in una sola settimana. Da 58 cittadini positivi al Covid-19 registrati la scorsa settimana, in pochi giorni se ne sono aggiunti altri 167. Cinque risultano essere i ricoverati presso strutture ospedaliere e 222 gli isolamenti domiciliari. Raggiungono quota 157, invece, i guariti. Trentatré le persone poste in isolamento domiciliare preventivo.

Situazione stabile nelle ultime 24 ore a Fiumicino dove si registrano 84 le persone positive al virus e 22 in sorveglianza attiva. Un dato che risulta essere, al momento, il picco più alto toccato finora nel territorio.

Tanti i nuovi contagi anche sul litorale nord. Nella giornata di oggi, infatti, si sono registrati altri 48 nuovi casi di positività al virus. A Ladispoli, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 16 nuovi contagi al Covid-19, di questi 13 sono sintomatici mentre 5 risultano legati alla Rsa Gonzaga. Il Comune al momento risulta avere il primato di contagi tra i comuni del litorale con 253 cittadini positivi.

Aumenta il numero dei contagi totali a Cerveteri dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 16 nuovi casi di positività al Covid-19 con 11 cittadini sintomatici.

Quattordici nuovi casi positivi con 11 cittadini sintomatici si sono registrati a Civitavecchia che ora vede il numero totale dei positivi al Covid-19 salire a 134.

Nella vicina Santa Marinella, invece, il totale dei casi positivi è 45, con 2 nuove positività registrate nelle ultime 24 ore.

