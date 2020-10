Spezzeremo le reni al virus. Il cinegiornale di Conte è un tormentone

28 ottobre 2020 a

a

a

Spezzeremo le reni al virus. Così termina il cinegiornale parodia di Matteo Brandi che prende di mira la propaganda del governo Conte all'indomani del nuovo Dpcm. Come un cinegiornale del Ventennio, il video passa in rassegna le conquiste e le frecce all'arco di una nazione in grado di tenere sotto controllo la pandemia e di sconfiggerla.

Chiaramente non è vero niente. Ma il cinegiornale di Conte targato Matteo Brandi è già diventato un tormentone sul web.

