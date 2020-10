Casamonica, sgombero e abbattimento delle villette abusive del clan a Roma

21 ottobre 2020 a

Ruspe su sette abitazioni e quattromila metri quadrati abusivi. E' in corso a Roma la demolizione di alcuni immobili del clan dei Casamonica: il blitz è scattato all'alba e nell'operazione sono impegnati circa 100 agenti. Il colpo durissimo al clan in via Fratelli Marchetti Longhi 10, nella zona Romanina della Capitale, al confine con Comune di Ciampino, alle porte di Roma.

Ad annunciare l'operazione è la stessa presidente del VII Municipio della città Monica Lozzi: "A due anni dalla demolizione delle 8 ville dei casamonica, oggi è in corso una nuova operazione di ripristino della legalità sempre da parte del Municipio VII. Con le demolizioni che avverranno oggi a via Fratelli Marchetti Longhi, nella zona di Gregna Sant'Andrea - scrive su Facebook -, arriveremo a 18 immobili riconducibili alla famiglia Casamonica abbattuti. È la dimostrazione che quanto avvenuto due anni fa non è stato un intervento spot, ma l'inizio di un percorso costante nel tempo di recupero della legalità". "Questa attività - aggiunge - ha visto il Municipio protagonista dal punto di vista economico, tecnico ed amministrativo, ed avviene grazie al supporto della Prefettura, del Commissariato Romanina, della Compagnia Carabinieri di Castelgandolfo con la Tenenza di Ciampino, della Polizia Locale e dell'Ufficio Gabinetto del Sindaco. Rivolgo un sentito ringraziamento a tutte queste Istituzioni, alle donne e agli uomini degli uffici del Municipio VII che hanno reso possibile tutto questo e alla maggioranza composta dai consiglieri municipali 5 stelle che ha sempre sostenuto queste attività e continua a farlo. A voi tutti va il mio più sincero grazie".

(foto Francesco Benevenuti)

