Polizia spara e uccide sette cinghiali al parco, la rivolta degli animalisti

Ancora cinghiali a Roma. Ma stavolta fanno notizia come vittime e non più come "invasori" della città. Ieri sera, nel giardino pubblico Mario Moderni, la polizia provinciale ha sparato a sette cinghiali, una mamma e sei cuccioli, che si erano stanziati nel parco da oltre un giorno. Un gruppo di animalisti si è radunato all’esterno del parco, presidiato dalle forze dell’ordine, esponendo striscioni e cartelli per chiedere la liberazione dei cinghiali, che nel frattempo erano stati chiusi all’interno dell’area e poi soppressi.

Nel video divulgato dall'associazione "Earth" si vedono gli animali uccisi e si sentono le grida di protesta. “Sono stati narcotizzati e poi uccisi“, ha detto Piergiorgio Benvenuti, presidente del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale che ha definito l’episodio “indegno, la peggiore soluzione che si potesse trovare”

