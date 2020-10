Calé inaugura la Creed Boutique di Roma

14 ottobre 2020 a

a

a

Calé e Creed, storico marchio di profumeria fondato nel 1760 da James Creed, scrivono un nuovo significativo capitolo nella loro pluridecennale collaborazione. Dopo l’apertura a Milano nel 2014 del primo flagship store della maison al di fuori della Francia, Calé inaugura la seconda Creed Boutique su suolo italiano: a Roma in via del Babuino 179/A, nel contesto di alcuni dei luoghi più noti al mondo della Capitale italiana, tra Piazza di Spagna e Piazza del Popolo. Per celebrare l’inaugurazione della nuova Creed Boutique di Roma Calé ha realizzato “Essenza” un cortometraggio con protagonista Ana Caterina Morariu per la regia di Alessandro Angelini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.