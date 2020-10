Nettuno, rissa tra immigrati nel condomio: due arresti

12 ottobre 2020 a

a

a

Rissa tra stranieri all'interno di un condominio sul litorale romano. È successo a Nettuno la notte tra sabato e domenica, i carabinieri della compagnia locale sono intervenuti per sedare una rissa avvenuta a colpi di bottiglie, calci e pugni tra tre stranieri all'interno di un condominio ubicato in via taglio delle cinque miglia. I carabinieri della stazione di Nettuno, giunti per primi sul posto insieme a personale medico, hanno quindi arrestato due soggetti (un romeno classe 84 e un indiano classe 80, entrambi con precedenti) e denunciato un altro indiano, incensurato classe 89, che nella colluttazione aveva la peggio. Quest'ultimo, infatti, è stato immediatamente trasportato presso gli ospedali riuniti di Anzio-Nettuno e ricoverato nel reparto chirurgia ricevendo una prognosi di ben 30 giorni per importati ferite al costato con alcune fratture. La lite è avvenuta all'interno di un'abitazione privata per futili motivi alimentati altresì dall'abuso di sostanze alcooliche. I due arrestati sono stati portati al carcere di Viterbo in attesa di giudizio di convalida. I reati contestati sono rissa e lesioni personali gravi.

M.G.

