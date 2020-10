Municipio VI, il flop dello stemma. Nanni: non ha votato nessuno

12 ottobre 2020 a

"Come avevo anticipato nei giorni scorsi, la scelta dello stemma del Municipio VI è stata un flop, hanno partecipato infatti solo 43 persone in un territorio di quasi 300mila abitanti". Ad annunciarlo Dario Nanni, consigliere del VI Municipio. "In pratica ha votato solo lo 0,01% degli aventi diritto, che può essere annoverato tra i record mondiali in negativo. Lo avevo detto in commissione che gestire così questa vicenda era surreale e precludeva la partecipazione dei cittadini. Aspettare 4 anni e mezzo e poi dover prendere una decisione in fretta e furia in pochi giorni è lo specchio di questi anni. All`incapacità nel gestire le procedure amministrative si è sommata la disaffezione dei cittadini ormai consapevoli che la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento è fittizio. Dispiace - conclude Nanni - che la scelta dello stemma che rappresenterà la storia e l'identità di un municipio così importante, sia stata abolita e ridotta ad una conta di pochi amici".

