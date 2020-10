Tutta la classe in quarantena, anzi no. Contagi e confusione al Manin

Valentina Conti 08 ottobre 2020 a

Lievitano i casi Covid negli istituti capitolini, e pure la confusione. L’ennesimo che si aggiunge all’elenco è stato individuato in una classe – la IC - della scuola secondaria dell’Istituto Daniele Manin dell’Esquilino. “In attesa delle disposizioni della Asl Roma 1 per la richiesta dei tamponi al personale e agli alunni venuti in contatto con la Asl si decreta la quarantena immediata della classe e dei docenti interessati”, ha dato notizia ieri l’altro il sito della scuola in un’informativa a firma della dirigente scolastica Manuela Manferlotti inviata ai docenti della scuola secondaria di primo grado e al personale Ata. Ieri, poi, la preside ha comunicato i riscontri della Asl, la quale “ha segnalato la non pericolosità del caso”.

“Il soggetto positivo, assente dal giorno 1 Ottobre – si legge ancora - ha eseguito il tampone con dichiarato esito positivo in data 03 Ottobre, e non ha intercettato contatti all’interno della scuola nelle 48 ore precedenti”. “Pertanto – fa sapere l’istituto - la quarantena decretata erroneamente dalla dirigente scolastica viene immediatamente revocata, come richiesto dalla Asl”. Viene altresì evidenziato come l’amministrazione non possa “decretare quarantena, ma soltanto la Asl di pertinenza, una volta stabiliti i contatti avuti dai soggetti positivi e svolta opportuna attività di tracciamento”.

