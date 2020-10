L'affondo di Fabrizio Ghera: "Altro che modello Lazio, mancano i tamponi e i tempi dei referti sono lunghi"

08 ottobre 2020 a

"Altro che modello Lazio, la seconda ondata del virus, seppure prevista, sta smontando la narrazione trionfalistica di Zingaretti e D’Amato sulla gestione dell’emergenza sanitaria. Troppo poco personale per far fronte all’incremento della richiesta di tamponi, dieci volte superiore alla richiesta di prima dell’estate, troppo lunghi i tempi di rilascio dei referti". Così in un comunicato Fabrizio Ghera, capogruppo di Fdi alla Regione Lazio.

"Il sistema Drive In - continua Ghera - è in grave affanno nonostante la dedizione e la professionalità dei sanitari che lavorano senza riposo. Da giorni in tutti i punti allestiti si registrano attese in auto anche di 12 ore, con gravi ripercussioni sul traffico in transito nei pressi e conseguenti litigi tra automobilisti. C’è il pericolo che qualche persona in sospetto Covid dopo simili code rinunci a sottoporsi all’esame. Certamente la lunghezza delle file scoraggia persone più anziane o più deboli a causa di altre patologie. Serve un’alternativa per velocizzare il tracciamento dei contagi. Ma la Regione Lazio ancora temporeggia nell’individuare altre modalità per eseguire un maggior numero di tamponi".

