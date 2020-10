Boom di contagi, Lazio verso la mascherina obbligatoria all'aperto

Angela Barbieri 01 ottobre 2020 a

Aumento improvviso dei nuovi casi di Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati 2.548 contro i 1.851 di mercoledì. È stata ampiamente superata la soglia dei duemila nuovi contagiati al giorno, come non accadeva dal 29 aprile scorso, in piena fase acuta del contagio. Per la precisione sono 2.548. Però, bisogna anche tenere conto del< nuovo record di tamponi eseguiti in un solo giorno (118.236, 13mila più di ieri). Intanto, nel Lazio, il governatore Nicola Zingaretti apre alla possibilità di introdurre l’obbligo della mascherina anche all’aperto.

Test sierologici nelle farmacie. La Regione Lazio non risponde

Il totale dei casi in Italia sale a 317.409. In lieve aumento anche il numero dei decessi, che sono stati 24 contro i 19 di mercoledì, per un totale di 35.918. La regione più colpita è il Veneto, con 445 nuovi pazienti, seguita dalla Campania con 390 nuovi casi e dalla Lombardia con 324. E proprio il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha preannunciato un possibile lockdown nella sua regione per frenare l’avanzata del virus. Iniziativa a cui il premier Giuseppe Conte ha subito posto un freno. «Consiglio a tutti gli amministratori locali, ai presidenti di Regione, di continuare in pieno coordinamento con il Governo, come abbiamo fatto finora...

