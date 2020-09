Roma, maestre positive alla Zandonai di via Vigna Clara: cinque sezioni della materna in quarantena

28 settembre 2020 a

Poco dopo due settimane la scuola materna è costretta a richiudere. Succede in piena pandemia nel plesso Zandonai in via di Vigna Clara, a Roma dove nuovi casi di positività al Covid 19 nell'Istituto Comprensivo Goffredo Petrassi costringono le classi della materna alla quarantena.

Le sezioni A-B-C-D-G dell’infanzia, dopo il tampone positivo delle insegnanti resteranno chiuse fino al prossimo 9 ottobre secondo quanto previsto dal protocollo della Asl Roma 1. Le famiglie dei bambini coinvolti – come si legge sul sito del Municipio XV – sono state avvisate telefonicamente. Giovedì scorso un'altra maestra della materna era risultata positiva dopo due tamponi ma tutti i bimbi, sottoposti immediatamente a screening, sono fortunatamente risultati negativi.

